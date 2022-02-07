Финалисты Национального отбора на Евровидение 2022 от Украины

Финалисты Нацотбора на Евровидение 2022 от Украины: полный список публикует сайт Нового канала

«‎Суспільне» ‎и Friends Production провели пресс-конференцию, на которой объявили финалистов Национального отбора на Евровидение 2022 от Украины. Мы внимательно проследили за происходящим, чтобы первыми сообщить тебе имена кандидатов на участие в международном песенном конкурсе. Добавляй сайт Нового канала себе в закладки, чтобы не пропустить важную информацию!

Финалисты Нацотбора на Евровидение 2022 от Украины: полный список

Alina Pash, «Тіні забутих предків»

Wellboy, Nozzy Bossy

Cloudless, «All be Alright»

LAUD, «Head Under Water»

Michael Soul, Demons

Kalush Orchestra, «Стефанія»

Our Atlantic, «Моя любов»

ROXOLANA, «Girls»

Напомним, уже 12 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение 2022, по результатам которого станет известно, кто представит Украину на международном песенном конкурсе в Турине (Италия) в этом году. Ждать осталось совсем немного! А пока можешь предлагаем тебе послушать и оценить все песни участников Национального отбора на Евровидение 2022 года.

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