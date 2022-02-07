Финалисты Национального отбора на Евровидение 2022 от Украины

Евровидение 2022: кто попал в восьмерку финалистов Нацотбора?
Финалисты Нацотбора на Евровидение 2022 от Украины: полный список публикует сайт Нового канала
«Суспільне» и Friends Production провели пресс-конференцию, на которой объявили финалистов Национального отбора на Евровидение 2022 от Украины. Мы внимательно проследили за происходящим, чтобы первыми сообщить тебе имена кандидатов на участие в международном песенном конкурсе. Добавляй сайт Нового канала себе в закладки, чтобы не пропустить важную информацию!
Финалисты Нацотбора на Евровидение 2022 от Украины: полный список
- Alina Pash, «Тіні забутих предків»
- Wellboy, Nozzy Bossy
- Cloudless, «All be Alright»
- LAUD, «Head Under Water»
- Michael Soul, Demons
- Kalush Orchestra, «Стефанія»
- Our Atlantic, «Моя любов»
- ROXOLANA, «Girls»
Напомним, уже 12 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение 2022, по результатам которого станет известно, кто представит Украину на международном песенном конкурсе в Турине (Италия) в этом году. Ждать осталось совсем немного! А пока можешь предлагаем тебе послушать и оценить все песни участников Национального отбора на Евровидение 2022 года.
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