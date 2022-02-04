Билли Айлиш снова покрасилась: в какой цвет в этот раз? (ФОТО)

Американская певица Билли Айлиш любит экспериментировать со своими волосами, она часто окрашивает их в разные цвета

Казалось, совсем недавно она стала блондинкой и должна была дать волосам отдохнуть. Но нет, теперь Билли Айлиш снова брюнетка.

Селфи звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На фото, сделанном крупным планом, певица в черной, защитной маске, в тон ее волос.

– Она вернулась, – подписала пост Билли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Фанаты удивились таким скорым сменам певицы. Очень надеемся, что с волосами Билли все будет хорошо, ведь такое частое изменение цвета волос может привести к его повреждению.

Фото @billieeilish

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