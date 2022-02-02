Создатель «Секса в большом городе» рассказал, какой должна быть оригинальная сюжетная линия Стэнфорда Блетча

Криэйторам пришлось внести изменения в сценарий по болезни и смерти актера

Ни для кого из фанатов сериала «Секс в большом городе» не секрет, что в сиквеле «И просто так…» сюжетная линия лучшего друга Кэрри Брэдшоу Стэнфорда Блетча внезапно прерывается в 4 серии. Герой оставляет записку своей подруге, в которой рассказывает, что переехал в Токио, чтобы работать с 17-летней звездой TikTok. Еще одну записку он оставляет своему мужу Энтони, у которого просит развод. Но далеко не столько сценаристы сериала планировали сюжетную линию Стэнфорда Блетча. Менять все пришлось в последний момент из-за смерти актера Вилли Гарсона от рака поджелудочной железы.

В интервью журналу Variety исполнительный продюсер, сценарист и режиссер «И просто так…» Майкл Патрик Кинг рассказал, что планировал задействовать Вилли Гарсона в роли Стэнфорда во всех 10 эпизодах 1 сезона, но актер не смог завершить съемку.

«Стэнфорд должен был переживать кризис среднего возраста. У персонажа Стэнфорда всегда была размыта карьера менеджера, и мы собирались изучить тот факт, что это не реальная карьера. Кэрри и Стэнфорд должны были вместе переживать перемены. А с Энтони он, пожалуй, все равно развелся бы. Планировалась серия действительно забавных, кокетливых, веселых сцен с доверчивым общением с Керри, которые мне нравились. Эта давняя, очень специфическая химия между Кэрри и Стэнфордом полностью основана на уникальной истории Вилли и Сары Джессики», – поделился создатель культового сериала.

Также Майкл Патрик Кинг добавил, что он специально сделал финал сюжетной линии Стэнфорда максимально простым.

«Жизнь и смерть – это одно в художественной литературе. Но когда это реальность, это не смешно и не мило. Я даже не хотел особо играть с тем, куда девался герой. Я знал, что аудитория никогда не купится на это, потому что они знали, что Вилли никогда не вернется. Написать такой финал для Стэнфорда было самым трудным, что я когда-либо делал, это было очень грустно. его вместе без особых маневров, потому что это было так грустно», — подытожил создатель «И просто так…».

Фото: Getty Images

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