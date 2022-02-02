Создатель Секса в большом городе – о судьбе мужа Кэрри

Сценаристы планировали смерть Джона Джеймса Престона давно

Для всех фанатов сериала «Секса в большом городе» смерть Мистера Бига стала настоящим шоком. Любимый Кэрри Брэдшоу ушел из жизни в первом же эпизоде ​​продолжения «И просто так…» И хотя для всех это стало неожиданностью, создатели сериала планировали такой сюжетный поворот, когда хотели сделать третий фильм, который так и не сняли. Об этом в интервью журналу Variety рассказал шоураннер проекта Майкл Патрик Кинг.

«У меня была идея, что мистер Биг умрет еще в фильме. Но я рад, что этого не произошло в фильме, потому что я не смог бы настолько глубоко показать, как это Керри переживала такую ​​потерю», – рассказал создатель сериала.

Прежде чем прописать такой ход в сценарии, Майкл Патрик Кинг совещался со многими, в частности, и с самой Сарой Джессикой Паркер.

«Я подошел к Сары Джессики и сказал: «А что, если бы это произошло?» И она такая: «Да!» Она знала, что для ее героини это станет большим испытанием», – вспомнил шоураннер.

Напомним, что заключительная серия 1 сезона сиквела «И просто так…» выйдет уже 4 февраля 2022 года.

Фото: Getty Images

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