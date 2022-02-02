Фильмы 2022: премьеры февраля

В феврале тебе точно не придется скучать дома, ведь в кинотеатрах состоятся крутые премьеры! Детективы, комедии, драмы и семейные фильмы – этим всем ты сможешь насладиться холодными вечерами. Давай же скорее узнаем, что тебя ждет! Новый канал подготовил для тебя крутые премьеры фильмов в феврале 2022 года.

Фильмы 2022: что посмотреть в феврале

Смерть на Ниле

Жанр: криминал, драма, мистика

Страна: США

Режиссер: Кеннет Брана

В главных ролях: Галь Гадот, Кеннет Брана, Рассел Бренд, Арми Гаммер, Том Бейтман

Когда: с 10 февраля 2022

Очередной фильм популярного британского режиссера и актера об Эркюле Пуаро. Детектив решает организовать незабываемый отпуск – путешествие на корабле по Нилу. Однако разве Пуаро может отдыхать? Работа всегда подстерегает детектива за углом – придется снова применить талант и разум, чтобы раскрыть преступления, которые произошли возле Эркюля.

Найкращі вихідні

Жанр: комедия

Страна: Украина

Режиссер: Влад Климчук

В главных ролях: Дарья Петрожицкая, Ирма Витовская, Алина Чебан, Богдан Осадчук, Александр Рудинский

Когда: с 3 февраля 2022

Фестиваль Atlas Weekend объединяет не только многих музыкантов, но и переплетает судьбы разных людей. Фильм рассказывает несколько историй, связанных музыкальным фестивалем: об организаторе Ольге и немце Гансе, о карьеристке Мире и ее младшем брате, об одесситке Алисе и ее отце, о 4 ребятах из Кривого Рога и их мальчишеской вечеринке. Спойлер: у всех все пойдет наперекосяк.

Uncharted: Неизведанное

Жанр: боевик, приключения

Страна: США

Режиссер: Колин Треворроу

В главных ролях: Том Голланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас, Тати Габриэль, София Тейлор Али

Когда: с 10 февраля 2022

Натан Дрейк – кладоискатель, а также потомок пирата Фрэнсиса Дрейка. Проходит 400 лет со смерти Фрэнсиса и в руки Натана попадает артефакт, который должен привести к таинственному острову с невиданными сокровищами. Конечно, это не будет легкое и безопасное путешествие.

Параллельные матери

Жанр: драма

Страна: Испания

Режиссер: Педро Альмодовар

В главных ролях: Пенелопа Крус, Росси де Пальма, Милена Смит, Айтана Санчес-Хихон, Адельфа Кальво

Когда: с 3 февраля 2022

Взрослая Янис и молоденькая Ана в палате родильного отделения. Они совсем скоро родят дочерей. И станут матерями-одиночками, ведь у них нет поддержки от родных или близких. Также они решили самостоятельно растить своих младенцев, а их судьбы переплетаются.

Выйду за тебя

Жанр: мелодрама, комедия, музыка

Страна: США

Режиссер: Кэт Койро

В главных ролях: Дженнифер Лопес, Оуэн Уилсон, Сара Сильверман, Малума, Джимми Феллон, Джон Брэдли, Катрина Каннингем

Когда: с 10 февраля 2022

Кэт Вальдес и Бастиан – самая популярная звездная пара мира. Они очень красивы, талантливы и влюблены друг в друга. Поскольку их новая песня, где речь идет о предложении жениться, стремительно набирает популярность, парочка решает жениться прямо во время их концерта, который будет транслироваться вживую на весь мир. Но за мгновение до выхода на сцену Кэт узнает, что Бастиан изменяет ей с ассистенткой. Кэт решает выйти замуж за первого фаната, которого увидела со сцены…

Триумф

Жанр: комедия, драма

Страна: Франция

Режиссер: Эммануэль Курколь

В главных ролях: Кад Мерад, Дэвид Аяла, Ламин Чиссоко, Софиан Каммес

Когда: с 3 февраля 2022

Действия фильма разворачиваются в тюрьме строгого режима. Однако не все так строго, ведь пять заключенных начнут проявлять эмоции, агрессию, радость: кричать, плакать, смеяться и т.д. А все потому, что безработный актер Этьен возглавляет театральную студию в этой тюрьме. Они вместе готовят постановку пьесы «В ожидании Годо».

Дог

Жанр: комедия, приключения, семейный

Страна: США, Италия

Режиссер: Рид Каролин, Ченнинг Татум

В главных ролях: Ченнинг Татум, Акилла Золл, К’Орианка Килчер, Джейн Адамс, Кевин Нэш, Николь Лалиберт

Когда: с 24 февраля 2022

Армейский рейнджер Бриггс (Ченнинг Татум) после продолжительного перерыва хочет вернуться в службу. Чтобы доказать свою готовность и желание снова стать в ряды войска, ему поручают несложное, но очень ответственное дело. Вскоре должны пройти похороны побратима. Его родственники хотят, чтобы на церемонии присутствовала собака Лулу, вместе с которой сослуживец Бриггса нес службу. Песика придется везти вдоль всего Тихоокеанского побережья. Все бы ничего, но Лулу совсем не хочет взаимодействовать с людьми. Она бросается на всех, беспощадно портит вещи и пытается убежать. Удастся ли Бриггсу найти общий язык с собакой?

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