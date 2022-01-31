Рианна и A$AP Rocky впервые станут родителями!

Слухи о беременности звезды наконец-то официально подтвердились

Американская певица Рианна и ее любимый рэпер A$AP Rocky вскоре впервые станут родителями. Об этом сообщает издание People, публикуя официальные фото Рири с животиком.

Слухи о беременности Рианны ходили уже несколько месяцев, но официального подтверждения тому не было. А то, что звездам время от времени приписывают беременности, уже привычное дело, поэтому особой надежды у фанатов не было. Тем не менее, в период пандемии звезды активно принялись расширять свои семьи, а Рианна не стала исключением.

О том, что известная парочка ждет первенца, стало известно благодаря фотосессии, которую знаменитости провели на улицах Нью-Йорка. На снимках Рианна и A$AP Rocky держатся за ручки, гуляя по заснеженным улицам, особое внимание привлекает кругленький живот Рири, который выглядывает из расстегнутого розового пальто. На каком месяце беременности находится звезда, пока не известно. Но оценив размеры животика, можно сказать, что рожать селебриты уже совсем скоро.

Напомним, что роман Рианны и A$AP Rocky источник издания PEOPLE подтвердил в ноябре 2020 года. Отношения двух звезд возникли после многих лет дружбы.

Фото: Getty Images

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