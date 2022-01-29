«Евровидение-2022»: где и когда смотреть финал нацотбора на конкурс

Песенный конкурс «Евровидение-2022» в этом году состоится в городе Турин (Италия) 10, 12 и 14 мая

А пока украинцы уже ждут национальный отбор, подача заявок на который уже завершена. Посмотреть прямую трансляцию финала можно будет 12 февраля на Суспільном, время пока, конечно, неизвестно. Представители Суспільного также говорят, что компания создаст резервную запись выступления победителя нацотбора для показа во время «Евровидения-2022» и обеспечит постановку номера в итальянском Турине.

Теперь известно, что заявки на участие подавали такие артисты: Wellboy, Roxolana, hutrom, Gorim!, Cloudless, Michael Soul, LAURA MARTI, Sowa, Тонка, Nazar YA, София Иванько, София Шанти, Eria, IDXO, Uliana Royce и Alina Pash . Об этом сообщил Instagram-журнал Muzvar.ua.

Напомним, что в этом году нацотбор состоится по новым правилам. Теперь участники не будут проходить через два полуфинала и финал. На общественном проведут только финал.

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