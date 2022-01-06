Одразу два треки Go_A потрапили в ТОП пісень Євробачення

Представники України на пісенному конкурсі запали в душу європейцям

Як рік почнеш, так його й проведеш. Хочеться вірити у цю фразу після того, як одразу дві пісні гурту Go_A потрапили в ESC TOP 250 – щорічний рейтинг найкращих пісень за всі часи існування «Євробачення». Таким досягненням поділилися самі учасники гурту у своєму Instagram.

Як виявилося, трек Solovey потрапив на 128 місце у рейтингу, а ось конкурсний трек SHUM гурту Go_A посів почесне 3 місце! 2021 рік закінчився, «Євробачення» пройшло, а слава українських представників гурту Go_A все набирає обертів.

Варто підкреслити, що це вперше в історії до чарту потрапили одразу дві україномовні пісні.

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