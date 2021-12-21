Україна змінила формат Нацвідбору на «Євробчаення-2022»

Тепер учасників обиратимуть у спрощений манер

У новому році Національна громадська телерадіокомпанія України змінила формат Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Тепер учасники не будуть проходити через два півфінали та фінал.

З 2022 року визначати представника від України на «Євробачення» будуть лише на одному фінальному концерті. Про це заявив член правління «Суспільного», відповідальний за телебачення, Ярослав Лодигін.

За його словами, заявки на участь у Нацвідборі на «Євробачення-2022» можна подати до 10 січня. Потім оргкомітет буде опрацьовувати заявки та обере 10 учасників, які змагатимуться за право поїхати на «Євробачення-2022». А ефір, на якому обиратимуть представника від України, пройде в середині. Трансляція відбудеться лише на «Суспільному».

Фото: Getty Images

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