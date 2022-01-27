Пэрис Хилтон – о первой встрече со своим мужем

Селебрити объяснила, почему у нее не сразу завязались романтические отношения с ее избранником

Американская светская львица Пэрис Хилтон вышла замуж в ноябре прошлого года. После стольких лет поиска 40-летняя звезда наконец-то определилась со своим избранником, и эту тему активно обсуждают на всех шоу, на которых она появляется. Так, на днях Пэрис Хилтон стала гостьей на шоу Ellen и поделилась подробностями знакомства со своим мужем Картером Римом.

Оказалось, что парочка встретилась много лет назад, но романтические отношения у них завязались гораздо позже, и на то были свои веские причины.

«Мы встретились 15 лет назад на одной из вечеринок в моем доме, мы были друзьями. А потом мы воссоединились в 2019 году во время Дня благодарения в Хэмптоне, и мы не расставались с тех пор. Раньше я просто не была готова к хорошему парню. Но теперь мне это очень нравится, он как горячий ботаник», — поделилась Пэрис Хилтон.

Фото: Getty Images

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