Эксклюзив! Участники Improv Live Show Вова Шумко и Валентин Михиенко снялись в комедии «Справжній Санта»‎‎

10 января в столичном кинотеатре Оскар состоялась долгожданная премьера самой рождественской картины от украинских создателей – «Справжній Санта»‎‎

Уникальный проект от одного из лучших продюсеров страны Валерии Гузы в этот вечер тронул сердца всех зрителей. На кинопоказе побывали актеры фильма: Михаил Аугуст, Владимир Шумко, Валерия Товстолес, ведущий Александр Попов, певица Анна Добрыднева, которая не только снялась в картине, но и написала к ней трогательный саундтрек «Новорічна»‎‎, и многие другие талантливые артисты, блогеры и медиаперсоны.

– «Справжній Санта»‎‎ — безумно семейный, волшебный и душевный фильм. Лично я очень критично к себе отношусь, поэтому замечал на экране все свои ошибки, т.к. это мой первый опыт в полном метре. Но, несмотря на это, – все получилось максимально круто, я счастлив и хочу пожелать всем, чтобы у этой сказки обязательно было продолжение!, – прокомментировал Владимир Шумко из Improv Live Show (Новый канал).

– Уже со второго съёмочного дня мне казалось, что я еду не на съёмки, а на весёлый отдых с друзьями, настолько у нас была классная команда! Одна из сцен снималась в загородном доме и в перерыв мы успели наловить рыбы в реке, накормить местных котов и прекрасно отдохнуть. Поэтому я бы даже не сказал, что это была работа. Это все время было веселье с очень приятными людьми, – поделился эмоциями участник Improv Live Show Валентин Михеенко.

– Мы прошли путь от идеи фильма к его реализации и прокату в кинотеатрах по всей Украине, скажу честно — это было не легко и порой очень стрессово, но если вы спросите меня «хочу ли я это повторить в будущем?», я отвечу «Да! 1000 раз да!». Как звучит песня из детства: «профессий много, но прекрасней всех кино, кто в этот мир попал – навеки счастлив стал», и пусть путь к этому счастью лежит через нервы и бессонные ночи, но на финале ты понимаешь, что это именно тот момент, когда сбылась мечта. Спасибо всей команде и актерам за ваш талант и трудоспособность, вы моя большая любовь, – подытожила перед просмотром фильма продюсер Валерия Гуза.

Что ж, мир меняется — это правда, но что бы с ним не происходило, в нем всегда есть место добру, любви и волшебству! Не верите? Посмотрите «Справжній Санта». Эта трогательная картина из 5 новелл о любви во всех ее проявлениях — зарядит хорошим настроением, оптимизмом и мотивацией на весь предстоящий год!

С 13 января во всех кинотеатрах Украины! Новогодняя романтическая комедия «Справжній Санта»: