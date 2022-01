Ким Кардашьян обижена заявлением Канье Уэста о том, что их детей воспитывают камеры и няни

Ким не в восторге от нового трека Канье «Eazy». И на то есть причины!

Если вы пропустили это, Канье Уэст выпустил свою новую песню «Eazy» с The Game, и ему было что сказать. В тексте Канье упомянул о совместном воспитании своих детей с Ким Кардашьян — и намекнул, что за ними наблюдают камеры и няни:

«I watched four kids for like five hours today

I wear these Yeezy boots everywhere, even in the shower today

I got love for the nannies, but real family is better

The cameras watch the kids, y’all stop takin’ the credit

Noncustodial dad, I bought the house next door

What you think the point of really bein’ rich for?»

Перевод:

«Сегодня я наблюдал за четырьмя детьми около пяти часов.

Я ношу эти ботинки Yeezy везде, даже сегодня в душе.

Я люблю нянь, но настоящая семья лучше

Камеры наблюдают за детьми, вы все перестаньте приписывать себе заслуги

Папа без опеки, я купил дом по соседству

В чем, по-вашему, смысл действительно быть богатым?»

Очевидно, Ким «обижена» такими словами, и источник сообщил журналу People, что «для Канье произошедшее было ударом ниже пояса, раз он начать обвинять Ким в том, что у нее есть няни. Многие ее друзья тоже не считают это правильным».

Иснсайдер также добавил, что «неудивительно, что у нее есть няни. У нее четверо детей. Ким живет своей жизнью. Она лавирует между своей карьерой и своими свиданиями».

Читай: Новые фото Ким Кардашьян в бикини: жизнь продолжается, несмотря на ссоры с Канье Уэстом (фото)

Кроме того, «[Ким] очень ранит тот факт, что он продолжает выставлять напоказ их отношения и их опеку перед всем миром. Она считает, что это единственное, что свято, и не стоит превращать все в цирк, что, по ее мнению, Канье делает».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

В то время как Канье довольно громко говорил о своем разрыве с Ким (особенно в последние несколько дней из-за вечеринки в честь дня рождения Чикаго), она в последнее время мало говорила об их разводе. Тем не менее, модель откровенно говорила о разрыве во время последнего сезона «Keeping Up with the Kardashian», сказав своим сестрам: «Я просто думаю, что он заслуживает кого-то, кто поддержит каждое его движение и будет следовать за ним повсюду и переедет в Вайоминг. Я не могу этого сделать. У него должна быть жена, которая поддерживает каждый его шаг, путешествует с ним и все делает, а я не могу. Я чувствую себя чертовой неудачницей. Это мой третий брак. И я не могу даже думать об этом. Я хочу быть счастливой».

По материалам cosmopolitan.com

Фото: kimkardashian