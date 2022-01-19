Евровидение 2022: Украина может быть представлена немцем Blue Artic

В Киеве прошел первый этап прослушиваний на Нацотбор к «Евровидению-2022». Оказалось, что в них участвовал немецкий певец The Blue Artic (Josh Voreau).

Об этом сообщил портал MUZVAR. The Blue Artic прошел кастинг онлайн и уже собирается лететь в Киев.

Так зачем ему это нужно? Оказалось, у парня есть немецкое гражданство, он уже 5 лет живет в Лондоне, однако имеет украинские корни. В детстве он часто ездил в Украину в город Марганец, к своим бабушке, дедушке и дяде. Мог жить здесь по два-три месяца.

– Лучший город в моей памяти, – вспомнил артист The Blue Artic.

Josh очень надеется спеть свой трек как минимум в финале Национального Отбора в Киеве.

Фото @thebluearticmusic

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