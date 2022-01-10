«Золотой глобус-2022»: кто победил и куда делась красная дорожка?

В ночь на 10 января состоялась 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус-2022»

Однако в этот раз мероприятие прошло не в традиционном формате – без красной дорожки, гостей, прямой трансляции и журналистов. В чем причина? Американское издание Los Angeles Times еще в феврале прошлого года опубликовало расследование против «Золотого глобуса». Весь мир узнал о случаях расизма, коррупции и сексизма на премии. После этого большинство звезд выступили против премии и начали бойкот. К тому же еще и телеканал NBC, который всегда транслировал премию, отказался это делать в 2022 (об этом говорится в заявлении канала).

Последствия на лицо – никакого громкого праздника. Однако представители премии победителей 2022 года все равно определили.

Полный список победителей премии «Золотой глобус-2022»

Лучший фильм – «Власть пса»

Лучший фильм (мюзикл или комедия) – «Вестсайдская история»

Лучший режиссер – Джейн Кэмпион, «Власть пса»

Лучший сценарий – Кеннет Брана, «Белфаст»

Лучший актер (драма) – Уилл Смит, «Король Ричард»

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Лучшая актриса (драма) – Николь Кидман, «В ​​роли Рикардо»

Лучший актер (мюзикл или комедия) – Эндрю Гарфилд, «Тик-так… БУМ!»

Лучшая актриса (мюзикл или комедия) – Рэйчел Зеглер, «Вестсайдская история»

Лучший актер второго плана – Коди Смит-МакФи, «Власть пса»

Лучшая актриса второго плана – Ариана ДеБос, «Вестсайдская история»

Лучший фильм на иностранном языке – «Сядь за руль моей машины» (Япония)

Лучший анимационный фильм – «Энканто»

Лучший оригинальный саундтрек – Ханс Циммер, «Дюна»

Лучшая песня – No Time to Die, «Не пора умирать» (Билли Айлиш, Финнеас О’коннор)

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Лучший телесериал (драма) – «Наследники»

Лучший телесериал (мюзикл или комедия) – «Уловки»

Лучший телефильм, сериал или минисериал – «Подземная железная дорога»

Лучший актер в драматическом сериале – Джереми Стронг, «Наследники»

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Лучшая актриса в драматическом сериале – Эмджей Родригес, «Поза»

Лучший актер в мюзикле или комедии – Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»

Самый лучший актер в телефильме, сериале или минисериале – Майкл Китон, «Ломка»

Лучшая актриса в мюзикле или комедии – Джин Смарт, «Уловки»

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Лучшая актриса в телефильме, сериале или минисериале – Кейт Уинслет, «Мэйр из Исттауна»

Лучший актер второго плана – Об Эн-су, «Игра в кальмара»

Лучшая актриса второго плана – Сара Снук, «Наследники»

Интересно теперь, заберут ли актеры, режиссеры, сценаристы и певцы свою премию.

Фото — Getty Images

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