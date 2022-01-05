Що подивитися в січні 2022? Якщо ти задаєшся цим питанням, не знаючи, чим себе зайняти в новорічно-різдвяні дні, поки робочих задач не так багато, тоді добірка Нового каналу точно стане в нагоді!

Що подивитися в січні? ТОП-5 серіалів, які ви могли пропустити

«Паперовий будинок» (5 сезон, 2 частина)

Жанр: кримінальна драма

У головних ролях: Урсула Корберо, Альваро Морте, Іціар Ітуньо, Педро Алонсо, Пако Тоус, Альба Флорес, Мігель Ерран, Хайме Лоренте, Естер Асебо, Енріке Арсе, Марія Педраса, Дарко Періч, Кіті Манвер, Ховік Кеучкерян, Родріго де ла Серна, Найва Німрі, Лука Перош, Белен Куеста, Фернандо Кайо

У фінальній частині серіалу ми нарешті дізнаємося, чим закінчиться пограбування Центрального банку Іспанії. Команда грабіжників опинилася у пастці, їм треба розробити план втечі та довести справу до кінця. Чи помстяться грабіжники за загибель своїх друзів? Чи вийде в них успішно пограбувати банк та вийти сухими з води?

«І просто так…» («Секс у великому місті»)

Жанр: драма

У головних ролях: Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон, Кріс Нот, Еван Хендлер, Джон Корбетт

Для Керрі, Міранди та Шарлотти настане нова ера. Від проблем 30-річних жінки перейшли до складнощів життя та стосунків у 50. Героїні покажуть, як вони жили ці роки, як будували кар’єру та родину, а також які зміни в них відбулися… Хтось пішов, хтось залишився, а з кимось лише доведеться познайомитися…

«Відьмак» (2 сезон)

Жанр: фентезі

У головних ролях: Генрі Кавілл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Мімі Дівені, Імон Феррен, Майанна Берінг, Вілсон Раджу-Пухальте, Адам Леві, Джої Беті, Ларс Міккельсен

Пригоди Ґеральта з Рівії тривають. Після знайомства зі спадкоємицею престолу принцесою Цирі Відьмаку доведеться стати її головним захисником. Адже на неї ведуть справжнє полювання нільфгаардці, які поневолили Цинтру. Чи вдалося Єнніферу вижити після зіткнення з армією Кагир? Чи вдалося коханій Ґеральта врятуватися після кровопролитної битви?

«Емілі в Парижі» (2 сезон)

Жанр: драма

У головних ролях: Лілі Коллінз, Філіппін Леруа-Больйо, Ешлі Парк, Лукас Браво, Семюел Арнольд, Брюно Гуері, Камілль Раза, Вільям Абаді, Кейт Волш

Емілі продовжує свої неймовірні французькі пригоди в Парижі. Після ночі з Габріелем дівчина потрапляє у незручну ситуацію. Американка думала, що секс був прощальний, тому зважилася на нього. Але тепер, коли Габріель залишився у Парижі, Емілі стала третьою між хлопцем своєї мрії та подругою, яка зустрічалася з Габріелем. Як Емілі вдасться розрулити особисте життя та робочі питання?

«Кігті» (4 сезон)

Жанр: драма

У головних ролях: Карруче Тран, Нісі Неш, Керрі Престон, Джуді Рейєс, Джен Ліон, Джек Кесі, Кевін О. Ранкін, Джейсон Антун, Геролд Перріно, Дін Норріс

Звичайна дівчина Десна з Південної Флориди вирішила відкрити салон краси разом зі своїми подругами. Десна хотіла робити жінок красивими, але також бажала і легких грошей. Тому коли її бойфренд Роллер запропонував зв’язатися з кримінальними авторитетами і допомагати їм відмивати гроші, дівчина погодилася. Такі махінації могли давати їй непоганий відсоток від кожної операції. Та якось Десна з’ясовує, що коханий обдурив її. І тепер разом зі своїми колегами з салону дівчина повинна впоратися з кримінальними авторитетами та спробувати відкрити салон у престижному районі. Чи вдасться їй все це?

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