Игра теней: смотреть официальный трейлер

Solution Entertainment Group представили трейлер фильма «Игра теней».

«Игра теней» — смотреть трейлер онлайн:

Тревис Блок – специальный агент ФБР, пытающийся примириться со своим темным прошлым. Однажды он выражает заговор против граждан США. Из-за своего расследования Блок оказывается под прицелом директора ФБР, когда-то защищавшего. Чем больше он узнает, тем больше опасности подвергает себя и своих близких. Но дело нужно завершить любой ценой.

Главную роль сыграл Лиам Нисон. Также в фильме снялись Айдан Квин, Тейлор Джон Смит, Эмми Ревер-Лемпман и другие. Режиссером выступил Марк Уильямс.

Премьера фильма «Игра теней» запланирована на 24 февраля 2022 года.

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