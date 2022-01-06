Дамиано Давид запостил трогательное фото с любимой

Селебрити посвятил фанатов в свою личную жизнь

Солист итальянской группы MÅNESKIN Дамиано Давид стал кумиром миллионов после победы на «Евровидении-2021». Каждое фото красавчика с соблазнительным голосом и крутыми манерами вызывает настоящий восторг подписчиков. Пожалуй, многим хотелось бы, чтобы Дамиано был холостяком, чтобы хоть призрачный шанс на любовную историю с ним. Но всем давно известно, что у звезды есть девушка, которую Давид время от времени показывает в своих соцсетях.

Недавно Дамиано Давид опубликовал фото со своей любимой Джорджией Солери, с которой встречается уже четыре года. На снимке пара позирует напротив большого зеркала в полный рост. Дамиано одет в брюки, белую рубашку с галстуком и жилетом, а его избранница позирует в темном кружевном платье и черных лодочках на шпильке. На фото парочка обнимается, и рок-музыкант нежно целует девушку в лоб.

Трогательное фото Дамиано Давид подписал «Auguri pape», что с итальянского переводится как «Привет папе». Похоже, пара провела вечер в семейном кругу.

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