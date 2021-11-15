Дамиано Давид эпатировал своим образом на музыкальной премии

После победы на Евровидении-2020 группа Måneskin продолжает эпатировать своими образами во время интервью, концертов, шоу и любых светских раутов. Каждый аутфит фронтмена Дамиано Давида широко обсуждается в СМИ, и это не удивительно. Ты только посмотри, что он создал совсем недавно.

Хочется сказать: ждали и просили – получайте. Но ведь не просили, не ждали, но получили ого-го! Фронтмен итальянской группы Måneskin шокировал своим луком на престижной премии. Дамиано Давид появился на премии MTV Europe Music Awards в кружевных трусиках, поясах для подтяжек и чулках в сеточке. Также не обошлось и без обнаженного животика, лаковых перчаток и смелого мейка. Лучше один раз увидеть, чем читать описание, потому смотри сама!

Фото: Getty Images

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