Секса в большом городе 2021: что случиться с Самонтой? Ответ создатели сериала

Представить себе продолжение культового сериала «Секс в большом городе» без зажигательной и сексуальной Саманты Джонс невозможно. Но именно таким мы увидим сериал And Just Like That…, ведь актриса Ким Кетролл отказалась от участия в проекте.

Фанатов интересовало, как создателям удастся объяснить отсутствие одной из четырех подруг. В сети появлялись догадки о том, что Саманта Джонс могла погибнуть или снова с концами переехать в Лос-Аджелес. Но ведь она не могла жить без Нью-Йорка…

Как объяснили создатели «Секс в большом городе», Саманта Джонс будет жить в Лондоне. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Зрители узнают, что она преуспевает в Англии, даже несмотря на то, что она поссорилась с Кэрри. Мы не могли позволить Саманте бродить по Нью-Йорку и допустить то, чтобы Шарлотта и Миранда не общались с ней. То, что ее персонаж живет в Лондоне, было идеальным способом сохранить ей жизнь и объяснить ее отсутствие», – объяснил инсайдер со съемочной площадки.

Инсайдеры также сообщили, что в конце сезона Керри попытается возродить дружбу с Самантой. Но, что из этого получится, узнаем только, когда сериал выйдет. Напомним, что сценаристы рассказывали, что покидают Ким Кэтролл возможность входа в сериал, если она захочет.

Премьера продолжения сериала «Секс в большом городе» выйдет уже 9 декабря 2021 года.

