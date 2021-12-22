Создатели «Эмили в Париже» выпустили коллекцию одежды по сериалу

Она будет отражать стиль главной героини

Создатели успешного сериала «Эмили в Париже» выпустили коллекцию одежды по проекту. Она была создана вместе с брендом безотходного производства My Beachy Side.

Одежда будет отражать декаданс легкости и удовольствия от жизни, которыми будет пропитан второй сезон сериала. Главная героиня Эмили вместе с подругами окажется на южном побережье Франции, поэтому коллекция покажет настоящий стиль француженок.

«Сюжетная линия второго сезона и образы Эмили в нем вдохновили нас на сотрудничество с органическим брендом My Beachy Side, в коллаборации, с которыми мы создали коллекцию, отражающую расслабленный гламур и жизнерадостность юга Франции. Она выражает совсем другой вид наших персонажей – отпускной шик», – рассказал создатель «Эмили в Париже» Даррен Стар.

Главными моделями коллаборации стало пляжное платье Poisson с изображениями морских жителей, а также легкий комбинезон L’eau, напоминающий морскую униформу. Также в капсуле можно найти вязаные купальники в морском стиле и макси-платья с бахромой цвета океана. Коллекция «Эмили в Париже» уже поступила в продажу.

Напомним, что 2 сезон сериала «Эмили в Париже» уже вышел на Netflix 22 декабря 2021 года.

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