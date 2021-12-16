Билли Айлиш – о просмотре порно

Селебрити призналась, как видео для взрослых повлияло на ее восприятие секса

Американская певица Билли Айлиш открыла подробности своей интимной жизни, поделившись своим мнением о порно. Такую острую тему артистка подняла в эфире The Howard Stern Show с ведущим Говардом Стерном.

Оказалось, что Билли Айлиш принялась смотреть порно довольно рано. Впервые это произошло, когда девочке было всего 11 лет. Сначала это был интересный опыт, но впоследствии селебрити поняла, что сексуальный контент негативно влияет на нее.

«Как женщина, я считаю порно – это позор. Мне кажется, это действительно уничтожило мой мозг, и я чувствую себя невероятно опустошенной из-за того, что просматривала такое количество порно. Я так зла на себя за то, что думала, что это нормально», – объяснила певица.

Также из-за порно Билли Айлиш имела неправильное представление об отношениях. Когда девушка только начала жить сексуальной жизнью, она не отказывалась от разных секс-штучек, потому что из-за порно считала, что они должны ей нравиться. Кроме того, артистка имела нереалистическое представление о женском теле и удовольствии от секса.

Фото: Getty Images

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