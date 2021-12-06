«Скучали по мне?»: Билли Айлиш снова сменила имидж

Звезда известна своими частыми перевоплощениями во внешности

19-летняя американская певица Билли Айлиш порадовала своих фанатов в Instagram новым образом. Она сменила прическу, в частности, перекрасила волосы и вернулась к темным оттенкам. Теперь Билли брюнетка, однако она оставила свою челку.

Певица опубликовала фото в Instagram и спросила у своих подписчиков: «Скучали по мне?». Фанаты артистки отреагировали с восторгом: «Как тебе подходит этот цвет!», «Твои глаза сияют на фоне темных волос», «Боже, я не могу дышать».

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Раньше волосы юной звезды были зелеными, как раз на расцвете популярности. Однако в марте 2021 певица кардинально изменила образ, перекрасившись в блондинку. Надеемся, что от таких частых изменений волосы Билли не станут портиться.

Фото — Getty Images

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