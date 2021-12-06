Что произойдет с Мистером Бигом в продолжении «Секса в большом городе»? Ответ сценаристов

Выход долгожданного сиквела запланирован на 9 декабря 2021 года

Неужели так скоро мы уже увидим продолжение любимого сериала? Вам тоже не верится?

А слухи и домыслы вокруг судьбы главных героев кипят до сих пор. В этот раз в сети бурно обсуждают, что же произойдет с мистером Бигом, мужчиной мечты Керри Брэдшоу. Продюсер «Секса в большом городе» Майкл Патрик Кинг поделился секретами будущего сюжета и успокоил фанатов. Как стало известно, в первом эпизоде ​​у мистера Бига не будет сердечного приступа, о чем ходили раньше слухи. Все будут живы и здоровы. Можно немного расслабиться и ждать счастливой картинки, которую нам показали в трейлере?

Если вы еще не видели, то быстро смотрите официальный трейлер продолжения культового сериала «Секс в большом городе».

Сиквел «And just like that…» («І просто так»), в котором будет 10 эпизодов, снимали с начала лета 2021 года на улицах Нью-Йорка и Парижа.

Фото — Getty Images

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