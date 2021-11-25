Мадонна показала эротические фото без белья: возраст не помеха (ФОТО)

63-летняя Мадонна любит эпатировать публику, несмотря на свой возраст. Да и что удивляться, ведь, вероятно, она сделала себе немало пластических операций, теперь и красуется.

В последнее время артистка радует фанатов провокационными кадрами, позирует в откровенных образах. Например, на этот раз певица блеснула обнаженной грудью и открытыми ягодицами. Снимками Мадонна поделилась в своем Instagram.

Певица устроила горячую фотосессию прямо на кровати. Мадонна позировала в колготках в сетку, а также в эротическом белье, которое подчеркнуло пышную грудь звезды, обнажив ее соски. Кроме того, артистка примеряла туфли на высокой шпильке.

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В кадре Мадонна продемонстрировала сексуальную фигуру, акцентировав внимание не только на грудь, но и на попе и длинных ногах. Серия фотографий вызвала ажиотаж в сети: поклонники пришли в восторг от форм селебрити и ее лука.

Однако невозможно не заметить, что на фото, вероятно, присутствует фотошоп. В каких местах? Присмотритесь сами. И любопытно, найдете ли?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna)

Фото — Getty Images

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