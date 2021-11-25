KAZKA і ROXOLANA — Не своя: смотреть онлайн премьеру клипа

25 ноября певица ROXOLANA и группа KAZKA представили клип на трек «Не своя», который ROXOLANA написала на стихи знаменитого поэта-футуриста Михайля Семенко. Песня является частью проекта Ukraine Is, который артистка посвятила объединению украинской поэзии и современной музыки.

По сюжету клипа главные героини сталкиваются с изменой мужчин и помогают друг другу проучить своих бойфрендов. Обе певицы предстают в видео в необычных для себя образах — ROXOLANA исполняет «сумасшедший» танец, расправляясь с женихом своей подруги, а солистка KAZKA Саша Зарицкая, которая в видео превратилась в блондинку, безжалостно распиливает напополам машину с мужчиной, который изменяет ее подруге.

— Я считаю, девушки должны не соперничать, а поддерживать друг друга. Я рада, что Саше понравилась эта идея и она согласилась на все наши эксперименты. Также мне приятно, что песню уже активно слушают на музыкальных платформах и таким образом слушатели по-новому открывают для себя поэзию Михайля Семенко, — говорит авторка песни ROXOLANA.

— На съемках клипа «Не своя» мы здоров повеселились. Мне очень понравился мой образ – до этого я никогда не превращалась в блондинку! Но на самом деле это видео о взаимоподдержке, которая особенно нужна тогда, когда кто-то из нас переживает обман или измену. Мы с Роксоланой показываем, что дружба и девичья солидарность способны победить любые невзгоды, — вспоминает Саша Зарицкая.

Режиссером клипа «Не своя» стал Митти Мисюра, который уже работал с Роксоланой на съемках видео к песне «Говори». Стилистом выступил Евгений Примаченко, а за постановку хореографии отвечала Марина Кущева.

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