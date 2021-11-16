Сериалы 2021: премьеры ноября

Холодные осенние вечера портят настроение? Тогда включай крутые сериалы ноября, которые просто заставят тебя забыть и о погоде, и о работе, и о том, что нужно поесть (шутим, последнее просто невозможно). В ноябре этого года выходят продолжения культовых сериалов и новинки мира многосериек, которые просто нельзя пропустить. Новый канал подготовил для тебя ТОП-5 сериалов ноября, на которые не жалко потратить свое время.

«Нарко: Мексика», 3 сезон

Дата выхода: 5 ноября 2021 года

Жанр: криминальная драма

В главных ролях: Алисса Диас, Диего Луна, Майкл Пенья, Тереса Руис, Кларк Фриман, Марк Кубр, Андрес Альмейда, Хулио Седильо, Майк Дойл, Тесса Иа

Сюжет 3-го сезона сериала «Нарко: Мексика» сосредоточится на войне внутри наркоимперии в Мексике. Зрители узнают, как развивались события в картелях после ареста влиятельного мексиканского наркобарона Феликса Галльярдо. Создатели проекта обещают показать знаменитого Эль Чапо и вернуть Уолта Бреслина с оригинала.

«Декстер. Свежая кровь», 9 сезон

Дата выхода: 8 ноября 2021 года

Жанр: детектив, триллер

В главных ролях: Майкл Голл, Дженнифер Карпентер, Джон Литгоу, Клэнси Браун, Джулия Джонс, Алано Миллер, Джонни Секвойя и Джек Олкотт; Джейми Чанг, Оскар Уолберг и Кэти Салливан

Культовый сериал начала нулевых возвращается! В новом сезоне судмедэксперт полиции Майами, в свободное от работы время убивающий людей, возвращается в дело в небольшом городке Айрон Лейк (вымышленный город в штате Нью-Йорк) под именем Джима Линдзи. Ему удалось утолить свою жажду убийства. Теперь Декстер имеет собственный магазин инструментов и встречается с местным руководителем полицейского отделения Анжелой Бишоп. Как-то в городе начинают происходить убийства, и Декстер снова вспоминает о своей сути.

«Психиатр по соседству»

Дата выхода: 12 ноября 2021 года

Жанр: драма

В главных ролях: Уилл Феррелл, Пол Радд, Кэтрин Хан, Кэйси Уилсон, Корнелл Уомек, Сараю Блю, Роб Браунштейн, Дэвид Футерник, Линдси Крафт, Гейбл Сванлунд, Кессиа Брук, Мэтт Ханнисутт, Алина Абби, Селли Алазра Блейз, Боб Глуберман, Амир Талай, Трейси Белуши, Брук Бомер

Уже пожилой мужчина по имени Мартин Маркович имеет достаточно успешный бизнес, но в его жизни далеко не все так, как ему того хочется. Он постоянно ссорится с женой, которой не хватает внимания. Поэтому Мартин решает обратиться к психотерапевту Айзеку Хершкопфу, которого ему посоветовали знакомые. Сначала кажется, что психотерапевт действительно пытается помочь Мартину, но потом мужчина начинает полностью зависеть от врача. Айзеку даже удается поселиться в доме Мартина и приблизиться к управлению бизнесом.

«Ривердейл», 6 сезон

Дата выхода: 17 ноября 2021 года

Жанр: подростковая драма

В главных ролях: Кэй Джей Апа, Лили Рейнхарт, Камила Мендес, Коул Спроус, Марисоль Николс, Люк Перри, Кэйси Котт, Мэделин Пэтш, Мэдкен Эмик, Локлин Манро

К сожалению, точной информации о событиях шестого сезона нет. Вероятнее всего, Арчи, Вероника, Бетти и Джагхед опять попадут в новые перипетии. На этот раз они взрослее и опытнее, но тайны родного города до сих пор не отпускают школьных друзей.

«Сексуальная жизнь студенток»

Дата выхода: 18 ноября 2021 года

Жанр: подростковая драма

В главных ролях: Полин Шаламе, Стефен Джуарино, Амрит Каур, Кави Ладнер, Мэтт Меллой

Что происходит с девушками, когда те попадают в колледж? Правильно, они начинают изучать! И не только предметы на парах, но и свою сексуальность. Уверенная в себе дочь сенатора Уитни, острая на язык Белла, сдержанная Лейтон из республиканской семьи и амбициозная провинциалка Кимберли погрузятся в мир веселья и сексуальной свободы, чтобы обрести себя.

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