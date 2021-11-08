Светлана Тарабарова — Солодкі 16: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинская певица Светлана Тарабарова представила клип на новый трек «Солодкі 16».

Смотреть премьеру клипа Светлана Тарабарова — «Солодкі 16» онлайн:

В клипе приняли участие участницы группы REAL O, которая образовалась после «Фабрики звезд 2» в 2008 году. Регина Тодоренко, Лина Мицуки и Елена Чирва не собирались вместе больше 10 лет. Но не они не смогли отказать своей подруге и коллеге Светлане Тарабаровой, когда она позвала их стать частью атмосферного музыкального видео.

Как рассказала певица, идея клипа возникла спонтанно. При написании песни она хотела передать настроение вечеринок, которые они устраивали по Real O. Съемки клипа «Солодкі 16» проходили в Стамбуле.

«Можете представить, что это была за встречу. Вспомнили свои сладкие 16 и успели сделать все и даже больше. Кроме одного… наговориться», – поделилась певица.

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