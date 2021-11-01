Известная исполнительница LOBODA презентовала клип на свой новый сингл Americano, который всего за месяц прослушали больше 7 миллионов раз.

Смотреть премьеру клипа LOBODA — Americano онлайн:

Как рассказывает сама певица, всего за пару недель, ею было принято решение сменить композицию: «К выходу был уже готов другой трек, но как это часто бывает, ко мне вдруг приходит Americano, и я понимаю, что планы меняются. И это именно та песня, которую я хочу выпускать именно сейчас».

Видеоработа была снята в черно-белых тонах. В клипе LOBODA расстается с любимым и разъезжает по ночному городу за рулем авто, вспоминая его. Режиссером выступил Инди Хаит.

«Мне нравится ЧБ, я люблю пленку. Меланхолия, утраченные чувства, любовь, как танец и одиночество, как неизбежность. Все мы — заложники этой силы, с каждым из нас все это было. Мне захотелось рассказать о том, что происходит после любви. О тех запахах и звуках, которые каждый из нас уносит с собой. О тех воспоминаниях, которые навсегда вписаны в ландшафт сердца», — поделился режиссер.

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