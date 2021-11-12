Пэрис Хилтон вышла замуж: невероятно красивый образ невесты (фото)

11 ноября, светская львица и главная блондинка Голливуда Пэрис Хилтон вышла замуж

Честно, очень счастливы за нее, ведь каждая женщина должна быть счастлива! Избранником 40-летней звезды стал бизнесмен Картер Реум, сделавший ей предложение в феврале этого года.

Первой свадебной фотографией Пэрис поделилась на своей странице в Instagram.

– Моя вечность начинается сегодня… 11/11, – так подписала снимок счастливая невеста.

Также она добавила очень милый хэштег – «Хилтон Реум навсегда».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

На фотографии знаменитость позировала в роскошном свадебном платье от бренда Oscar de la Renta, а лицо Пэрис прикрывала фатой. Известно, что церемония прошла в частном доме в Лос-Анджелесе, а празднование запланировано на три дня.

К сожалению, фото больше нет, видно, пока всю красоту молодожены решили оставить для себя.

Некоторые американские издания пишут, что праздновать свадьбу будут три дня и три ночи.

Фото — Getty Images

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