Сексуальная Зендея в бюсте-бандо и юбке: какую премию получила актриса? (фото)

Звезда «Дюны» всегда умело выбирает интересные и неординарные образы на красную дорожку

Так же Зендея ошеломила всех и в этот раз. 10 ноября в Нью-Йорке состоялась ежегодная премия CFDA Fashion Awards – одна из самых престижных в области моды. Занимается организацией этого мероприятия Совет модельеров Америки, а саму премию часто называют «Оскаром» моды.

Одной из гостей мероприятия стала 25-летняя актриса Зендея. Она выбрала для появления эффектный образ от американского дизайнера Веры Вонг (Vera Wang): бюстгальтер-бандо и узкую юбку с асимметричной талией, драпированную вручную. Наряд сделан из малинового шелкового фая, а дополнял образ маникюр в цвет платья, прическа, нежный макияж и бриллиантовые украшения.

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Неудивительно, что актриса таки получила премию и звание «Икона моды».

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Фото — Getty Images

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