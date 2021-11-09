Мама Илона Маска носит украинские бренды одежды: стильная и эффектная (фото)

Мэй Маск, мама Илона Маска, посетила Киев, чтобы поделиться своими секретами успеха и счастливой жизни

Как же стало приятно, когда Мэй заметили в пальто от украинского бренда The Coat. Это одежда из новой коллекции дизайнера Кати Сильченко, эксперта проекта «Подиум» на Новом канале, которую она представила в сентябре в рамках сезона No Season Sept 2021 на Ukrainian Fashion Week.

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Мэй Маск всегда выбирает модные, стильные вещи и является их ценительницей. В свои 73 года она работает моделью и доказывает, что женщины – замечательные! Но как же приятно, что мама изобретателя и самого богатого человека мира Илона Маска, все чаще стала выбирает украинские бренды.

До этого в Киеве замечали Мэй Маск в вышиванке от дизайнера Юлии Магдич. А в Катаре она одевала красивый костюм-оверсайз от украинского бренда TTSWTRS.

И это еще не все. Ранее Мэй Маск выходила на публику в таких украинских брендах, как J’Amemme, Bevza, Valery Kovalska, Ruslan Baginskiy.

Фото — Getty Images

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