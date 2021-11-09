Героиня «Киев днем и ночью» снялась в клипе украинской рок-группы

Украинская группа Mad Mezzelle выпустили свой второй клип на песню Brazen Smile, главные роли в котором исполнили Алина Лондон, героиня сериалити «Киев днем и ночью» и Руслан Бабаев, барабанщик известных Sinoptik.

«Brazen Smile», как и большинство треков группы — о сексе, внутренней сексуальности и эмоциях, которые при этом могут испытывать люди.

— Идея клипа «Brazen Smile» («Наглая улыбка») возникла после знакомства с Русланом, барабанщиком группы Sinoptik — обладателем безумной улыбки, которая лично мне напоминает Джека Николсона. Мы увидели его, и в один момент в голове родился весь сценарий, — вспоминают музыканты. — Именно Руслан и сыграл главную роль в нашем клипе. А на женскую главную роль мы пригласили Алину Лондон — известную блогерку, героиню сериалити «Киев днем и ночью».

— После «Киев днем и ночью» я веду активную творческую жизнь — снимаюсь в кино, клипах, рекламе. Например, из последних работ — это клип известного немецкого исполнителя Apache 207 «Lamborghini doors», он набрал уже больше трех миллионов просмотров, — комментирует Алина Лондон. — С режиссером «Brazen Smile» Димой Дементеевым мы подружились еще на съемках «Киев днем и ночью», мне очень комфортно с ним работать. Поэтому, когда он позвал меня поучаствовать в съемках клипа «Mad Mezzelle», о которых, кстати, до того момента я и не знала, я сразу же согласилась и даже отменила одну съемку ради этого. Я — меломан, слушаю все направления в музыке, но рок — это что-то супернеизведанное, поэтому мне было интересно участвовать в этом процессе. Дана — вокалистка группы, невероятно талантливая артистка, ее энергетика заполняла всю съемочную площадку! Ну, и, конечно же, Дима Дементеев — талантливейший режиссер. Несмотря на то, что мы дружим, я с абсолютной объективностью могу говорить, что он — профессионал своего дела. Так что работать было очень комфортно, и я довольна результатом!

Над клипом работал Дима Дементеев, популярный кинорежиссер и режиссер сериалов «Слiд», «Виклик» и сериалити «Киев днем и ночью».