Сара Джессика Паркер на обложке Vogue и об эйджизме: «Я знаю, как я выгляжу. Что с этим делать?»

Актриса Сара Джессика Паркер украсила новую обложку американского Vogue и дала большое интервью

Фото получились невероятными! На обложке 56-летняя звезда появилась в роскошном платье из новой коллекции Dolce&Gabbana Alta Moda. На страницах издания – образы совсем другие: платье с флористическим принтом от Alexander McQueen, роскошный образ от Fendi, а также украшения от Dior и шляпа с перьями от Valentino. Все это так напоминает ее героиню Керри Брэдшоу из культового сериала «Секс и город», о которой, конечно же, побеседовали в интервью.

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В разговоре с журналисткой Наоми Фрай актриса рассуждает о вселенной «Секс и город» в эпоху социальных сетей, о влиянии сериала на 20-летних девушек, о легендарном гардеробе Керри Брэдшоу, а также об обвинениях со стороны зрителей, с которыми она и ее коллеги столкнулись во время съемок. Паркер раскритиковала тех, кто занимается эйджизмом и назвала это «женоненавистнической болтовней». Актриса добавила, что была удивлена ​​тем, что седые волосы, морщины и естественное старение обычно не привлекают внимания мужчин в индустрии развлечений, зато получают немало критики от женщин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue (@voguemagazine)

— Мы столкнулись с большим количеством критики. Этого никогда не случилось бы с мужчиной. Седые волосы… «У нее есть седые волосы?» Особенно в социальных сетях. Каждому есть что сказать. «У нее слишком много морщин, у нее мало морщин». Кажется, люди не хотят, чтобы нас устраивало то, кем мы стали. Кажется, что им нравится, когда мы чувствуем боль от того, кем мы являемся сегодня, и выбираем естественное старение и не выглядим идеально. Я знаю, как я выгляжу. У меня нет выбора. Что мне с этим делать? Остановить старение? Исчезнуть? – рассказала Паркер.

Действительно досадно слышать такие фразы в адрес актрис, которые, конечно же, изменились за эти 20 лет, однако выглядят великолепно! И кто бы там что ни говорил, Сара Джессика Паркер и ее коллеги актрисы и экранные подруги, доказывают то, что и за 50 женщина может выглядеть стильно, привлекательно и сексуально.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue (@voguemagazine)

Что касается именно продолжения сериала «Секс и город» — «And just like that…», актриса рассказала, что в новом сезоне будут и новые герои, а будут и те, которые никогда больше не вернутся. Наверное, речь идет о Ким Кэтролле (Саманте Джонс), которой не будет в сериале, и об актере Вилли Гарсоне (Стэнфорд Блетч), который успел сняться в нескольких новых эпизодах, однако трагически умер от рака.

– Мир Керри и ее друзей всегда был о возвращении домой, и я чувствую, что нам это нужно сейчас, – рассказала Сара Джессика Паркер.

Фото — Getty Images , кадры из сериала

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