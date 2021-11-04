Квартиру Керрі Бредшоу тепер можна орендувати! Здійснилась мрія дівчат

Всі ми пам’ятаємо затишну квартирку Керрі Бредшоу (Сари Джессіки Паркер) з культового серіалу «Секс і місто»

Тож для фанатів зараз буде сенсаційна новина! Тепер квартиру Керрі Бредшоу зможе орендувати кожен охочий. Про це неочікувано повідомив сервіс оренди квартир Airbnb. Як виявилось, це спільний проєкт Airbnb та Warner Bros., який покликаний прорекламувати продовження серіалу «And Just Like That…» («І просто так…»). А на рекламних фото з’явилася і сама Сара Джессіка Паркер.

Щоправда, це не прям та сама квартира, де знімали серіал, вона розташована не на тихій тінистій вуличці Манхеттена, а в районі Челсі. До того житло може похвалитися оригінальним дизайном, охочі точно зможуть відчути атмосферу серіалу «Секс і місто».

У квартирі можна знайти точну копію покривала, використаного в оригінальній стрічці, знамениту підвіску Керрі з її ім’ям і навіть легендарне гардеробне взуття Бредшоу та її екстравагантне вбрання, включаючи пачку з титрів серіалу, яку художниця костюмів придбала за п’ять доларів у магазині вінтажного одягу і перевернула світ моди.

Також тут є ноутбук, на якому Керрі писала свої нотатки для колонки в газеті та крісло зі шкіри і дерева, яке героїня отримала в подарунок від свого бойфренда Ейдана Шоу.

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Бронювання унікальної квартири відкриється 8 листопада 2021 року. Уявляєш скільки буде охочих?

До речі, хоч інтер’єр квартири відтворили, але це квартира Керрі вже після ремонту. Фанати серіалу та фільмів-сиквелів пам’ятають, що вона тривалий час жила в апартаментах, наповнених вінтажними речами, але змінила обстановку та колір стін лише після розриву з Містером Бігом (Джоном Престоном) у першому фільмі.

Фото – кадри з серіалу, Getty Images

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