Продолжению о Гарри Поттере быть? Режиссер поделился своими планами

Фильмы о вселенной Гарри Поттера – одни из самых любимых семейных и детских кинокартин

Есть здесь фанаты Поттерианы? Режиссер Крис Коламбус, снявший первые два фильма о Гарри Поттере, рассказал о желании снять еще одну часть о героях книги Джоан Роулинг.

В интервью американскому изданию Variety Коламбус признался, что очень хотел бы экранизировать «Гарри Поттер и Проклятый ребенок». Специально для этого Крис готов собрать всю команду актеров. К тому же Рэдклифф и другие, как никто, подходят по возрасту для новой ленты.

– Это моя маленькая мечта, – поделился режиссер.

Если мечта таки станет реальностью, то согласно сюжету действия будут разворачиваться через 19 лет после финальной битвы Гарри Поттера и Темного Лорда. Главные герои — младший сын Поттера и единственный ребенок Драко Малфоя, которые подружились, несмотря на прежнюю вражду их родителей.

Фото — кадры из фильмов, Getty Images

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