Самый сексуальный в мире мужчина 2021 года: Кто он? (фото)

Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире 2021 года – им стал 40-летний голливудский актер Крис Эванс

Как вам такой выбор, девушки? Известно, что новый выпуск журнала с официальными результатами голосования появится на следующей неделе. Тогда же получится и обложка с Крисом. В соцсетях читатели журнала пишут, что актер уже давно должен был получить это звание.

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В кино Эванс дебютировал в 2001 году, а вскоре актер подписал контракт со студией Marvel, после чего появился в «Мстителях», а также картинах о Капитане Америке.

Впрочем, все мы понимаем, что миллионная армия поклонников восхищается не только талантом Криса, но и его внешним видом. Звезда находится в очень хорошей физической форме, которую не забывает показывать в кадре. Грех не похвастаться такими мышцами.

Фото — Getty Images, кадры из фильма

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