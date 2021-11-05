Самый сексуальный в мире мужчина 2021 года: Кто он? (фото)
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире 2021 года – им стал 40-летний голливудский актер Крис Эванс
Как вам такой выбор, девушки? Известно, что новый выпуск журнала с официальными результатами голосования появится на следующей неделе. Тогда же получится и обложка с Крисом. В соцсетях читатели журнала пишут, что актер уже давно должен был получить это звание.
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В кино Эванс дебютировал в 2001 году, а вскоре актер подписал контракт со студией Marvel, после чего появился в «Мстителях», а также картинах о Капитане Америке.
Впрочем, все мы понимаем, что миллионная армия поклонников восхищается не только талантом Криса, но и его внешним видом. Звезда находится в очень хорошей физической форме, которую не забывает показывать в кадре. Грех не похвастаться такими мышцами.
Фото — Getty Images, кадры из фильма
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