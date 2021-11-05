Ніжки Насті Каменських у неймовірно коротких шортах: «Це просто якась магія» (фото)

Співачка часто викладає фото, на яких демонструє свою гарну фігуру

На цей раз Каменських порадувала фанатів знімком з відпочинку. На ньому видно неймовірно гарні ніжки Насті у шортах фасону міні.

На фотографії співачка позує в стильному аутфіті: чорній футболці з принтом і коротких джинсових шортах. Таке вбрання ефектно підкреслює фігуру Каменських, акцентувавши особливу увагу на її струнких ногах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Звичайно, що форми Каменських не залишилися без уваги шанувальників: фанати відзначили і ідеальні ноги Насті, і апетитну фігуру. «Ви прекрасно виглядаєте, приклад для багатьох!», «Не не ніжки, це якась магія», «Красотка, як завжди!», «У вас шикарна фігура», «Красоточка», – написали фанати.

Фото – @kamenskux

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