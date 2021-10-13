Один дома: смотреть официальный трейлер

Соскучились по приключениями мальчика, который остался один дома? Тогда ловите римейк на легендарный рождественский фильм «Один дома» от сценаристов оригинального проекта. Стриминговий сервис Disney + представили трейлер шестой части «Один дома».

«Один дома»: смотреть трейлер фильма

На этот раз большая семья Мерсеров забывает дома маленького Макса, отправляясь на рождественские каникулы в Японии. Сначала парню было классно проводить время наедине без шумной семейки, но лафа закончилась, когда пришлось защищать дом. Супруги воров решили обчистить богатое помещение семьи, но Макс не позволит этому случиться.

Главную роль мальчика Макса, который останется дома один, сыграл Арчи Йейтс. В перезагрузке появится и Девин Рэтрей, который в оригинальном фильме сыграл Базза, брата Кевина. А вдруг там появится и сам Маколей Калкин? Это будет настоящее рождественское чудо.

Римейк фильма «Один дома» выйдет уже 12 ноября на Disney +.

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