Крик: смотреть официальный трейлер

Киностудия Paramount представила трейлер культового фильма ужасов «Крик».

«Крик»: смотреть трейлер фильма

Известный серийный маньяк в маске возвращается в город! Спустя годы он снова вышел на охоту! Приступы совершают на тех, кто связан с первыми убийцами. Маньяк хочет отомстить за прошлое.

Главные роли в хоррор сыграли Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт и Дилан Миннетт. Режиссерами выступили Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.

Премьера фильма «Крик» назначена на 13 января 2022.

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