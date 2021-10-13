Крик: смотреть официальный трейлер

Новое пришествие серийного маньяка в маске в трейлере фильма «Крик» с Кортни Кокс
Киностудия Paramount представила трейлер культового фильма ужасов «Крик».
«Крик»: смотреть трейлер фильма
Известный серийный маньяк в маске возвращается в город! Спустя годы он снова вышел на охоту! Приступы совершают на тех, кто связан с первыми убийцами. Маньяк хочет отомстить за прошлое.
Главные роли в хоррор сыграли Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт и Дилан Миннетт. Режиссерами выступили Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.
Премьера фильма «Крик» назначена на 13 января 2022.
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