Måneskin — MAMMAMIA: премьера песни! Неужели плагиат?

Победители «Евровидения-2021» выпустили первый трек после триумфа на конкурсе

Måneskin наконец-то выпустили новую песню, такую ​​же зажигательную, как и предыдущие. От нее веет горячим и сексуальным настроением. Фанаты, конечно, в восторге.

Однако слушатели отметили одно «но» — «MAMMAMIA» очень похожа на другой популярный трек группы, а именно на «I wanna be your slave», на которую Måneskin недавно выпустили клип на своем официальном YouTube-канале.

О сходстве песен поклонники группы стали писать в комментариях в Instagram Måneskin: «Почему эта песня звучит так же, как I wanna be your slave?», «Звучит, как I wanna be your slave», «То же самое подумала!», «Ты не одна, кто так думает! В таком же духе, а я надеялась услышать совершенно новую песню». Можете сами сравнить две песни:

Правда, они действительно очень похожи? Интересно, неужели музыканты сами этого не заметили или сделали плагиат специально, чтобы о них больше говорили?

