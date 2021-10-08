Справжня причина схуднення співачки Adele: не йшла до цього спеціально

Співачка дала інтерв’ю британському виданню Vogue

Це її перше велике спілкування з журналістами за останні 5 років. Adele шокувала заявою, що насправді не хотіла спеціально схуднути. Все це відбулось через нерви та стрес після важкого розлучення з чоловіком. Тренажерний зал став для неї «кабінетом психолога». Тут вона могла відпустити всі свої думки.

Adele стала ходити займатись спортом 3 рази на день, щоб знизити тривожність, відкладати смартфон і просто відчувати себе краще. Розпорядок був такий: вранці – силова з тренером, днем ​​- бокс або прогулянка, ввечері – кардіо. Так за 2 роки пішли аж 45 кг. Це дійсно вражає!

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Співачка запевняє, що не було ні дієт, ні операцій. А такі чутки розійшлись лише від того, що Adele не показувала кожен свій крок в Instagram. Тому результати для багатьох були шокуючими.

Як відомом, через стрес дійсно можна легко і сильно схуднути. Це аж ніяк не про здоров’я, проте такі випадки бувають. Але дивлячись на те, що співачка ще й актвно займалась спортом, її результати виглядають реальними. Той випадок, коли треба дякувати колишньому чоловіку за розлучення. Adele була красунею завжди, а подивись, якою стала зараз!

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Фото – Getty Images

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