Måneskin даст концерт в Киеве! Когда будет, какие ограничения и стоимость билета

Держись, Украина, в Киев едет любимец девушек и невероятно харизматичный Дамиано Давид вместе со своей группой Måneskin

Концерт в столице состоится 7 марта 2022 года. О нем стало известно из Instagram победителей Евровидения 2021. В Киев они приедут в рамках мирового тура. Разрывать столицу будут в киевской StereoPlaza, которая рассчитана на 6 тысяч человек. Как думаешь, хватит места на всех фанатов?

Кто-то, может, и удивился от радости, но согласитесь, такой шаг Måneskin не стал неожиданным, ведь пока популярные — надо зарабатывать деньги и удовлетворять фанатов — все правильно делают.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Måneskin (@maneskinofficial)

Какова же стоимость билета — еще неизвестно, ведь продажи откроются только 30 сентября в 12:00. Ох, что-то подсказывает, что от ажиотажа фанатов и энергетики Дамиано, сайт просто «ляжет», как это бывает в таких случаях.

Интересно также, что на афишах концерта уже предупреждают о возрастных ограничениях — 18+. С одной стороны удивительно, ведь многие девчонки-подростки фанатеют от солиста. Однако с другой стороны — все ясно, Дамиано — эпатажный певец, на сцене может и раздеться, и покричать, и множество всего другого.

Пустят ли маленьких поклонников — этот вопрос заинтересовал не только нас, поэтому на странице сервиса по продаже билетов уже есть ответ. Тем, кому меньше 18 — вход разрешен в сопровождении взрослого.

И не обошлось без маленького скандала. Ведь на афише группа написала город Киев, как Kiev, а не в Kyiv. Интересно, исправят ли они свою ошибку, ведь за такое группу могут немного захейтить. А пока ждем начала продажи билетов и горячего концерта от Måneskin! Надеемся, что пандемия не разрушит все планы.

Фото — Getty Images

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