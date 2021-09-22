Солист группы Maneskin полностью обнажился на камеру (ФОТО)

Музыкант порадовал своих фанаток откровенными снимками

Жалуешься на холодную осень? Мы знаем, как поднять градус! Просто посмотри на эти горячие фото Дамиано Давида. Солист группы Maneskin, который победил на «Евровидении-2021», поделился сексуальным контентом на своей странице в Instagram.

Горячий итальянец с хриплым голосом Дамиано Давид любит эпатировать публику на сцене, в соцсетях и в жизни. Он совсем не стесняется своего тела и сексуальности, а потому смело публикует все горячее фото, на которых обнажает свой татуированный торс. Но в последней публикации в Instagram Дамиано пошел дальше, полностью обнажившись. Музыкант показал свое подтянутое тело с татуировками в полной красе, прикрывшись лишь баскетбольным мячом.

Слова здесь излишни … Просто полистаете «карусельку» и погрейтесь в лучах сексуальности Дамиано Давида!

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