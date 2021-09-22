Дэниэл Крэйг выступил против женщины-Бонда

Селебрити хочет, чтобы Бонда продолжал играть человек

Британский актер Дэниел Крейг высказался против того, чтобы в дальнейшем Джеймса Бонда играли женщины. Такое заявление исполнитель роли агента 007 сделал в беседе с Radio Times.

Актер считает, что образ Джеймса Бонда должен воплощать человек. Мол, нет никаких причин менять привычную историю.

«Просто должны быть лучшие роли для женщин. Почему женщина должна играть Джеймса Бонда, когда должна существовать роль не хуже Бонда, но только для актрис», — заявил Дэниел Крейг.

С таким мнением согласен и продюсер франшизы Барбара Брокколи. В одном из своих интервью она говорила: «Мы должны снимать фильмы о женщинах и женских историях, но мы должны создавать женских персонажей, а не просто превращать персонажа мужского пола в женщину».

Напомним, что в 25-м фильме франшизы под названием «Не время умирать» будет представлена ​​первая женщина-агент 007. Ее сыграла актриса Лаша Линч. Она станет Агентка 007 после того, как Джеймс Бонд покинет службу. Премьера фильма «Не время умирать» запланирована на 30 сентября 2021 года.

Фото: Getty Images

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