Netflix собирается добавить мобильные игры в свою подписку

Стриминговий сервис стремится увеличить свой экранное время

Популярная платформа Netflix заявила, что собирается добавить мобильные игры в свою подписку. Причем, владельцы обещают, что цена на подписку останется неизменной. Об этом компания сообщила в письме инвесторам, отправленном в канун квартального отчета.

«Игры будут включены в подписку Netflix без дополнительной платы наравне с фильмами и сериалами. На начальном этапе мы будем ориентироваться в первую очередь на игры для мобильных устройств», — говорится в документе.

По словам главного операционного директора Netflix Грег Питерс, мобильные игры будут в бесплатном доступе для подписчиков сервиса. В них не будет рекламы и внутриигровых покупок. Самое интересное, что Netflix планирует выпускать и собственные игры по мотивам своих фильмов и сериалов.

Ожидается, что в будущем видеоигры появятся и на других устройствах, на которых есть приложения Netflix, включая игровые консоли Xbox и PlayStation, умные телевизоры и ПК.

Фото: IStock

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