Мамарика показала себя в купальнике после родов: фигуре можно только позавидовать

С родов певицы прошло примерно 1,5 месяца

Фото в купальнике Мамарика опубликовала на своей странице в Instagram. Она радостно рассказала, что влезла в самый маленький бикини, однако за таким телом стоит непростая работа. Певица самостоятельно делала массаж, а теперь, после разрешения врачей, планирует начать заниматься спортом.

Стоит отметить, что тело девушки выглядит просто невероятно, ни одного лишнего килограмма! При этом сама звезда утверждает, что у нее такие есть четыре лишних килограмма. Как говорят, девушки такие девушки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Фото — @mamarika_official

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