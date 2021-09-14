Актриса Кейт Хатсон наконец-то выходит замуж: кто ее избранник

Избранником 42-летней актрисы стал рок-музыкант и основатель звукозаписывающей компании Дэнни Фудзикава

О невероятно радостной новости фанаты звезды узнали из ее Instagram, где она опубликовала фото. На снимке Кейт обнимается вместе со своим 35-летним возлюбленным. Пара позирует на природе, на вершине горы. Мужчина обнимает Хадсон, в то время как она положила свою руку с обручальным кольцом ему на грудь.

— Поехали, — так подписала фото актриса.

Влюбленные встречаются уже более четырех лет. И, честно говоря, было впечатление, что они уже давно женаты. Пара воспитывает общую дочь Рани Роуз, которой скоро исполнится три года.

К слову, некоторым фанатам тоже показалось, что пара уже давно в браке. «Я думала, что вы уже давно женаты», «Наконец это официально!», «Поздравляю вас!», «Ты и Бритни Спирс! Счастливое время для вас обоих» ,«С нетерпением ждем свадьбы», «Ваша дочь очень милая! Давайте еще одного малыша», — написали фанаты Кейт Хатсон под публикацией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Hudson (@katehudson)

Для Кейт это второй брак. Звезда была замужем за рок-музыкантом Крисом Робинсоном, от которого 17 лет назад она родила сына Райдера. Также у актрисы есть еще один сын — 10-летний Гоун от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами.

Фото — Getty Images

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