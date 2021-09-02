Джамала прокомментировала удаления свои клипов с YouTube

Артистка пытается восстановить доступ к своему каналу

На днях украинская певица Джамала осталась без своих клипов на своем YouTube-канале. Первыми это заметили фанаты звезды, вызвав волну обсуждений в сети. Все пытались выяснить, что случилось.

Украинское издание MUZVAR заявил, что виновником таких изменений можно назвать бывшего продюсера певицы Игоря Тарнапольского. А теперь эту же версию частично подтвердила и сама Джамала в своем Instagram. Она не обвиняет експродюсера, но признается, что больше с ним не работает.

«У меня всего один ответ на все ваши вопросы. Уже 3 месяца я не сотрудничаю с Игорем Тарнопольский и полностью изменила менеджмент. Сейчас ключи от YouTube-канала Jamala мне не принадлежат, но я с командой работаю над их восстановлением», — рассказала Джамала.

Читай также:

Клипы Джамалы удалили с ее YouTube-канала. Что происходит?

К 30-летию Независимости Украины: TAYANNA и JAMALA выпустили дуэтный клип «Моя Земля»