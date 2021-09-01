Клипы Джамалы удалили с ее YouTube-канала. Что происходит?

Все видеоработы артистки за три года просто исчезли

Украинская певица Джамала осталась без своих клипов на YouTube. На днях поклонники звезды заметили, что с ее канала было удалено все видеоработы за последние три года. Как же так получилось?

Как утверждает украинское издание MUZVAR, виновником в исчезновении клипов Джамалы с ее же YouTube можно считать експродюсера звезды Игоря Тарнапольского. Об этом изданию рассказал анонимный источник, близкий к артистке и ее бывшего продюсера.

«Уже больше недели все официальные видео певицы недоступны для просмотра на платформе YouTube. Такое безобразие дело рук бывшего продюсера Джамалы Игоря Тарнопольский. Сейчас сама певица доступа к YouTube канала нет и не комментирует ситуацию», — поделился инсайдер.

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