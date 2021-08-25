TAYANNA и JAMALA — Моя Земля: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинские певицы TAYANNA и JAMALA презентовали патриотический клип на свой дуэтный сингл «Моя Земля».

Смотреть премьеру клипа TAYANNA и JAMALA — «Моя Земля» онлайн:

В видео артистки показали живописные уголки Западной Украины и провели ими зрителя. Режиссером клипа выступил Назар Дорош, которому удалось воплотить патриотический замысел украинских певиц.

«Країна, де я шалено надихаюсь всім — природою, людьми. Де я пишу, співаю, народжую дітей. Люблю тебе, Україно ❤️ Ми з @tayanna_reshetnyak підготували для кожного з вас подарунок — відеокліп на пісню «МОЯ ЗЕМЛЯ». Під час знімань було непросто, змінювалася погода, обставини й локації. Але й наша земля — така різна», — так описала клип JAMALA в своем Instagram.

««Моя Земля» — це новий, сучасний погляд на нашу рідну землю, яка є справжнім місцем сили, колискою неймовірних талантів і унікальної, приголомшливої краси», — прокомментировала видео TAYANNA.

Во время съемок клипа «Моя Земля» не обошлось без экстрима. Посреди съемок в горной местности начался дождь, который осложнил весь процесс. Артистки неоднократно скользили и падали, но обошлось без серьезных травм.

Фото: Getty Images

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